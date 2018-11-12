«Цифровая экономика» опаздывает с финансированием IT-безопасности
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Исполнители проектов направления «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» до сих пор не получили денег и из-за этого не выполнили часть проектов в срок, сказано в мониторинге за III квартал 2018 г. (копия есть у «Ведомостей», верность документа подтвердил участник рабочей группы). Бюджетное финансирование до сих пор не доводилось до исполнителей проектов, подтвердил другой участник рабочей группы. О результатах говорить пока рано, предупредил он: какие-то сроки сдвинулись из-за особенностей организации процессов, часть мероприятий отменена, часть – укрупнена, да и сама программа будет переформатирована.
Выделить деньги на направление «Информационная безопасность» должны были Минкомсвязи и Минпромторг – по распоряжению правительства от 29 марта 2018 г., в котором распределено 3 млрд руб. Минфин, говорит его представитель, деньги довел полностью. Минпромторг, сообщает его представитель, деньги получил (13,6 млн руб.), провел конкурсы и заключил госконтракты, но оплачивать их будет в конце ноября, когда примет работы. Минкомсвязи должно было направить Центру компетенций по импортозамещению в IT-сфере 350 млн руб. Этих денег еще нет, подтвердил представитель АНО «Цифровая экономика»: первые конкурсы центр провел только в начале октября, их итоги подвел в конце октября.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}