Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4694 от 13.11.2018 под заголовком: Безопасность пока без денег

«Цифровая экономика» опаздывает с финансированием IT-безопасности

Без него исполнители рискуют не реализовать планы вовремя
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Исполнители проектов направления «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» до сих пор не получили денег и из-за этого не выполнили часть проектов в срок, сказано в мониторинге за III квартал 2018 г. (копия есть у «Ведомостей», верность документа подтвердил участник рабочей группы). Бюджетное финансирование до сих пор не доводилось до исполнителей проектов, подтвердил другой участник рабочей группы. О результатах говорить пока рано, предупредил он: какие-то сроки сдвинулись из-за особенностей организации процессов, часть мероприятий отменена, часть – укрупнена, да и сама программа будет переформатирована.

Выделить деньги на направление «Информационная безопасность» должны были Минкомсвязи и Минпромторг – по распоряжению правительства от 29 марта 2018 г., в котором распределено 3 млрд руб. Минфин, говорит его представитель, деньги довел полностью. Минпромторг, сообщает его представитель, деньги получил (13,6 млн руб.), провел конкурсы и заключил госконтракты, но оплачивать их будет в конце ноября, когда примет работы. Минкомсвязи должно было направить Центру компетенций по импортозамещению в IT-сфере 350 млн руб. Этих денег еще нет, подтвердил представитель АНО «Цифровая экономика»: первые конкурсы центр провел только в начале октября, их итоги подвел в конце октября.

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