IT-компании могут получить новые кредитные льготы

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Андрей Гордеев / Ведомости
Российские IT-компании могут получить льготные кредиты, часть процентной ставки которых выплатит государство. Такую меру поддержки предлагает Минкомсвязи, 16 ноября обсуждавшее ее с IT-отраслью и банками. «Ведомости» ознакомились с копией сопроводительных материалов к совещанию, подлинность подтвердил один из его участников. На эти субсидии Внешэкономбанку (ВЭБ) и прочим банкам Минкомсвязи закладывает 12,5 млрд руб. из федерального бюджета в 2019-2021 гг. Из них 1,7 млрд руб. могут поступить в 2019 г., 3,7 млрд руб. – в 2020 г., 7,1 млрд руб. – в 2021 г., говорится в материалах Минкомсвязи. Это деньги, запланированные по программе «Цифровая экономика». Представитель ВЭБа подтвердил участие банка в совещании.
Критериев получателей льготного кредитования пока нет, уточняют участвовавшие в совещании гендиректор компании «Новые облачные технологии» (разработка отечественного аналога продуктов Microsoft) Дмитрий Комиссаров и представитель Сбербанка. Не выбран и размер ставки, которую возьмет на себя министерство, говорят Комиссаров и другой участник совещания. Банки также задались вопросом отбора проектов: они опасаются, что им не хватит технологической экспертизы, а государство – что не сможет оценить финансовые риски, рассказывает Комиссаров. Еще банки предлагали субсидировать не только IT-компании, но и покупателей их продуктов, вспоминают Комиссаров и другой участник совещания, управляющий директор «Росплатформы» Владимир Рубанов.
Льготная ставка простимулирует разработку российского софта, рассчитывает Владимир Рубанов. Но он указывает на проблему залогов по кредитам, с которыми у IT-компаний возникают трудности. Актив разработчиков – интеллектуальная собственность и компетенции сотрудников и им сложнее представлять залоги по кредитам, соглашается партнер отдела инвестиций и рынков капитала KPMG Вячеслав Жаравин. Но кроме сумм софинансирования важны и направления, ведь на разнообразном IT-рынке есть проекты, нуждающиеся в небольших ресурсах, но в случае успеха она способны повлиять на целые секторы экономики, уверен Жаравин.
Представитель Минкомсвязи не ответил на запрос «Ведомостей».
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.