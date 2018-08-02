Технологии / ИТ-бизнес

Для российского IT-экспорта подготовили налоговую льготу

Разработчиков могут освободить от НДС, уплаченного за оснащение рабочих мест программистов
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Российские IT-экспортеры могут получить налоговую льготу. Поправки в Налоговый кодекс могут разрешить им вычет «входящего» НДС – налога, уплаченного при оснащении рабочих мест программистов, пишущих софт на экспорт. Поправки разработал фонд «Сколково», являющийся центром компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики, следует из документа («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Минфин, профильное министерство, направил проект на согласование в заинтересованные ведомства, рассказал его представитель. Представители Минэкономразвития и Минсвязи подтвердили получение документа.

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