Для российского IT-экспорта подготовили налоговую льготу
Разработчиков могут освободить от НДС, уплаченного за оснащение рабочих мест программистов
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По новому законопроекту компания дополнительно вычтет «входящий» налог, и в итоге ее операционная прибыль не будет уменьшаться из-за уплаты НДС
Андрей Гордеев / Ведомости
Российские IT-экспортеры могут получить налоговую льготу. Поправки в Налоговый кодекс могут разрешить им вычет «входящего» НДС – налога, уплаченного при оснащении рабочих мест программистов, пишущих софт на экспорт. Поправки разработал фонд «Сколково», являющийся центром компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики, следует из документа («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Минфин, профильное министерство, направил проект на согласование в заинтересованные ведомства, рассказал его представитель. Представители Минэкономразвития и Минсвязи подтвердили получение документа.
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