Новая Зеландия не допустила оборудование Huawei к строительству 5G-сетей

В США также не приветствуется использование оборудования Huawei Mark Schiefelbein / AP

Новозеландская разведывательная служба отказала телекоммуникационной компании Spark New Zealand Ltd в использовании оборудования китайской компании Huawei для строительства первых в стране 5G-сетей, сообщает Reuters.

Руководитель национальной разведки Эндрю Литтл сообщил Spark, что использование оборудования Huawei несет в себе серьезные риски для национальной безопасности, пишет в своем сообщении компания. Но Spark надеется, что это обстоятельство не помешает запустить 5G к 1 июля 2020 г., приводятся в сообщении компании слова главы ее отдела корпоративных отношений Эндрю Пири. Впрочем, если компания настаивает на использовании именно этого оборудования, она может получить поддержку новозеландской разведки, сказал Литтл The Wall Street Journal (WSJ).

Это не первый случай, когда перед Huawei закрываются двери западного мира. В августе этого года австралийское подразделение Huawei рассказало в своем Twitter-аккаунте о запрете на ввоз 5G-оборудования на континент. Австралийские власти опасались, что использование китайского оборудования будет чревато несанкционированным доступом к сетям связи, писало Reuters.

В США также не приветствуется использование оборудования Huawei. В 2012 г. конгресс США уже запрещал компании работать на американском рынке, поскольку Huawei и ZTE (еще один крупный китайский производитель телекоммуникационного оборудования) получают субсидии китайского правительства. Это вызвало подозрения в промышленном шпионаже в его интересах, писала The New York Times. А военный бюджет США на 2019 финансовый год, подписанный президентом США Дональдом Трампом, запрещает закупку и использование администрацией США продукции компаний ZTE и Huawei, а также их контрагентов.

США не только сами не пользуются продуктами Huawei, но и призывают оказаться от них и другие страны. На прошлой неделе чиновники администрации президента США обратились к партнерам в Германии, Италии и Японии с призывом отказаться от использования оборудования Huawei, писала WSJ. Но руководитель новозеландской службы безопасности Эндрю Литтл заверил, что решение о запрете Huawei страна принимала самостоятельно.