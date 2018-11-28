МТС начнет продавать смартфоны по подписке

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Сперва клиентам МТС будут доступны смартфоны Samsung, а с февраля 2019 г. добавятся устройства Apple, Huawei и иных производителей Максим Стулов / Ведомости

МТС с 1 декабря запускает продажу смартфонов «по подписке», рассказал «Ведомостям» представитель компании Алексей Меркутов. Покупатель ежемесячно платит за устройство фиксированную сумму, за 12 месяцев выплачивая 50% его стоимости (деньги списываются с мобильного счета), а затем меняет его на новый гаджет. В зависимости от цены нового смартфона стоимость подписки пересчитывается в меньшую или большую сторону. Смартфон также можно будет оставить себе – тогда нужно платить за него еще шесть месяцев. В результате пользователь оплачивает не более 80% стоимости устройства, уверяет Меркутов. 20% – скидка со стороны МТС. Кроме того, покупатель получает 10%-ный дисконт и на мобильную связь МТС.

Это не первый подобный проект на российском рынке. В конце сентября Samsung объявил, что намерен предлагать в лизинг свои флагманские модели, которые можно обменивать на новинки через 6 или 12 месяцев и при желании получать в собственность. В рознице акция Samsung оказалась успешна (особенно в регионах), знает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: таким способом продаются от 70 до 75% Samsung Note 9. Теперь операторы хотят повторить этот опыт в своей рознице, считает он. Это подтверждает представитель Samsung Елена Кручинина. Более 50% всех флагманов покупаются по такой схеме, добавляет она.