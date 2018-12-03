Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4709 от 04.12.2018 под заголовком: Гостей по осени считают

Телеканалы набирают рейтинги за счет гостей

Mediascope начала учитывать телесмотрение вне дома
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Mediascope стала обрабатывать и публиковать данные о телесмотрении в гостях, сообщила исследовательская компания. Получилось, что чаще всего смотрят телевизор не у себя дома дети (4–11 лет) – гостевое смотрение добавляет сразу 7% рейтингов в этой аудитории. Это данные за 7–25 ноября в городах России с населением более 100 000 человек. Но в целом на телесмотрение гости почти не влияют – они дают лишь 1,7% дополнительных рейтингов по общей ТВ-аудитории.

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