Хакерским атакам подверглась половина компьютеров российской промышленности

Теперь у «Лаборатории Касперского» появилась категория продуктов для защиты индустриальных систем Денис Абрамов / Ведомости

Половина компьютеров промышленных предприятий России в 2018 г. столкнулась с киберугрозами, сообщает «Лаборатория Касперского». Причина как в росте интереса киберпреступности к индустриальным организациям, так и недооценка риска самими промышленными предприятиями. Ведь традиционные жертвы хакеров (например, финансовый сектор), по наблюдениям «Лаборатории», усиливают киберзащиту. Прибыль падает, риски растут, поэтому хакеры ищут новые источники дохода, пояснил «Касперский».

Всего было атаковано 48% компьютеров промышленных предприятий. В трети случаев (34%) источником угроз стал интернет, на съемные носители пришлось около 5% попыток заражений, на почтовые программы – чуть более 2%, подсчитала «Лаборатория».

Современные IT-технологии на предприятиях с одной стороны повышают эффективность, с другой – делают уязвимыми для компьютерных атак, говорит эксперт «Лаборатории Касперского» Кирилл Круглов. По его словам, большинство атак не преследует цель остановить производство или повредить промышленное оборудование. «Лаборатория» все чаще сталкивается с заражениями промышленных систем программами-вымогателями или с атаками, целью которых является кража денег у индустриальных организаций, рассказывает Круглов.

Если раньше у «Лаборатории Касперского» было две категории продуктов – домашние и корпоративные, то теперь появилась третья – защита индустриальных систем, рассказывал в интервью «Ведомостям» в 2015 г. ее основатель Евгений Касперский. Вслед за усложнением кибератак традиционные преступники начали атаковать SCADA-системы (диспетчерское управление и сбор данных). Злоумышленники воруют уголь с шахт или зерно с элеваторов: «тонну приняли, тонну отгрузили – а на самом деле не тонну они отгрузили», приводил примеры Касперский.

В 2017 г. с хакерскими атаками столкнулось 28% предприятий во всем мире, на 8 п. п. больше, чем в 2016 г., подсчитывала в январе антивирусная компания, опросившая 962 промышленных предприятия. В России с целевыми кибератаками столкнулось 22% респондентов. Сколько российских предприятий участвовало в опросе, «Лаборатория Касперского» не уточняет.