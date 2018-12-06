Аналитики скептически отнеслись к первому смартфону «Яндекса»

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«Яндекс» представил свой первый смартфон – «Яндекс.Телефон» Андрей Гордеев / Ведомости

Вчера «Яндекс» представил первый в истории компании смартфон, который будет стоить 17 990 руб. С 6 декабря его можно купить в музее «Яндекса» на ул. Тимура Фрунзе, а с 7 декабря гаджет появится в розничных сетях «Вымпелкома», «М.видео» и «Эльдорадо», а также в онлайн-маркетплейсе «Беру» с доставкой по всей России.

Устройство работает на операционной системе Android и своим внешним видом и характеристиками напоминает многие китайские смартфоны. У «Яндекс.Телефона» 5,65-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 на 1080 пикселей), 8-ядерный процессор Snapdragon 630, 4 Гб оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель и модуль NFC для бесконтактных платежей. На боковых гранях – стандартный набор из трех кнопок, 3,5-миллиметровый разъем для наушников и USB Type-C, сзади металлическая крышка, сканер отпечатков пальцев и логотип «Яндекса», а также три камеры: одна фронтальная и две на 16 и 5 мегапикселей на задней панели. Похожими характеристиками обладает, например, ASUS ZenFone 5 Lite, у которого чуть больше экран, а цены на «Яндекс.Маркете» начинаются от 16 000 руб. «Яндекс» обещает, что его устройство будет быстро заряжаться – до 20% за 17 мин и до 90% за 1 ч 20 мин.