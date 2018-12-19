Первый частный полет к Марсу

Тестовая нагрузка – личный электрородстер Tesla Маска с манекеном астронавта за рулем SpaceX

Шестого февраля 2018 г. SpaceX Илона Маска с первого раза успешно запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Тестовая нагрузка – личный электрородстер Tesla бизнесмена с манекеном астронавта за рулем. Он сделал селфи на фоне Земли и вышел на переходную орбиту к Марсу.

Полет ради одного кадра? Наверное. Но какой это кадр! Астронавт в автомобиле на фоне голубой планеты – истинный триумф Маска-маркетолога. Такой, что хочется забыть, что и «корабль» ненастоящий, и отправлен он не на Марс, а к Марсу.

Триумф Маска-промышленника тоже реален, просто он в другом.

В первой в истории крупносерийной частной ракете. В первой частной ракете, способной забросить на околоземную орбиту вагон груза – 64 т. Или космический аппарат на Марс.

В отработанной возвращаемости первых ступеней Falcon-9. В считавшейся невозможной экономической состоятельности многоразовых ракет. В планомерном повышении надежности и ресурса ступеней, открывающем путь к полноценным частным пилотируемым полетам. В снижении себестоимости доставки груза на орбиту. В том, что SpaceX обошла, например, Россию по количеству запусков в 2018 г.

Триумф Маска-визионера – колонизация Марса – еще не состоялся. Но лучше бы наступил и он. «Если будет Третья мировая война, необходимо сохранить где-то зародыш человеческой цивилизации, чтобы потом вернуть его [на Землю] и сократить Темные века», – говорит сам предприниматель.

В год санкций, торговых войн и ползучих конфликтов первый шаг на этом пути – одно из немногих безусловно положительных событий.