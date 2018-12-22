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Известная фраза из «Короля Льва» вызвала скандал в Африке

Жители континента обвиняют Walt Disney в «краже и колониализме»
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Уже более 100 000 человек подписали петицию с требованием к кинокомпании Walt Disney отказаться от авторских прав на фразу «хакуна матата» из мультфильма «Король Лев». На языке суахили она означает «ни о чем не волнуйся». Сторонники петиции сравнивают авторские права на эту фразу с «колониализмом и кражей» африканских ресурсов людьми Запада.

Суахили – язык, на котором в Восточной Африке говорят около 150 млн человек. Он используется в Кении, Танзании, Уганде, Демократической республике Конго, некоторых районах Мозамбика и ЮАР. По словам автора петиции Шелтона Мпалы, носители суахили были «шокированы» действиями Disney.

Несмотря на то что «Король Лев» вышел в 1994 г., а авторские права на фразу компания получила в 2003 г., скандал разгорелся только сейчас. Причиной стал намеченный на следующий год выход ремейка «Короля Льва», роли в котором озвучили такие знаменитости, как Бейонсе и Сет Роган.

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