«Ростелеком» утвердил выплату первых промежуточных дивидендов ТАСС

«Ростелеком» направит 7 млрд руб. на выплату первых промежуточных дивидендов – за девять месяцев 2018 г. Это решение утверждено на внеочередном собрании акционеров «Ростелекома» 24 декабря. Из них около 5,7 млрд руб. – выплаты из чистой прибыли за этот период, а еще 1,3 млрд руб. – из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям будут равны и составят по 2,5 руб. на акцию.

Госоператор выплачивает промежуточные дивиденды впервые, сказал «Ведомостям» президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Стратегия промежуточных дивидендов удобна и акционерам, и компании, объявил Осеевский на собрании. Она позволяет сократить периоды ожидания акционерами выплат, более равномерно распределить финансовую нагрузку на компанию в течение года и снизить спекулятивные эффекты в периоды выплаты дивидендов, говорится в материалах к собранию.

В марте «Ростелеком» утвердил новую дивидендную политику на 2018–2020 гг. Основное ее отличие от прежней – появление минимального порога выплат. Теперь компания должна выплачивать не менее 5 руб. на обыкновенную акцию и не менее 75% свободного денежного потока (FCF) по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам года. Но сумма дивидендов ограничена чистой прибылью «Ростелекома» по МСФО.

Компания планирует придерживаться своей дивидендной политики, чтобы в соответствии с ней за отчетный 2018 год выплатить акционерам не менее 5 руб. дивидендов на акцию, добавил представитель «Ростелекома» Андрей Поляков.

По итогам 2017 г. «Ростелеком» направил всю чистую прибыль на дивиденды – 14,1 млрд руб., по 5,05 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

Акционеры «Ростелекома» утвердили и новый состав совета директоров. Новыми членами совета стали действующий министр связи Константин Носков и бывший – Николай Никифоров (сейчас он представляет ООО «Развитие Иннополиса», говорится в материалах к собранию). Носков и Никифоров сменили в совете директоров бывшего замминистра связи Сергея Калугина и Александра Пчелинцева (до 2016 г. сотрудник Газпромбанка).

В новом совете директоров необходимо было учесть изменения в структуре федеральных органов власти, прокомментировал Осеевский выбор правительством новых членов совета: теперь уровень представительства этих органов в совете повысился.