Работа с данными станет одной из главных задач «Цифровой экономики»

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Кибербезопасность должна быть безусловным приоритетом Евгений Разумный / Ведомости

«Цифра – это такая матрица, на базе которой вообще все сейчас развивается. Вот ее нужно финансировать как можно быстрее, потому что иначе мы работать не сможем», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным в конце декабря. Через несколько дней Медведев назвал будущее финансирование пятилетнего (до 2024 г.) нацпроекта «Цифровая экономика» – около 1,8 трлн руб., из которых 1 трлн руб. поступит из бюджета. Получатели этих денег за пять лет должны оснастить российскую экономику множеством технологических новинок.

К 2024 г. можно будет исключить очные обращения за документами в госорганы, рассказывает руководитель проектного офиса «Цифровой экономики» Владимир Месропян. Запустятся смарт-контракты (электронный договор, исполняющийся при наступлении заранее определенных условий), цифровой профиль (комплекс данных человека в разных государственных информационных системах), заработает национальная система управления данными, уверена член совета директоров «Мегафона» Анна Серебряникова. Государство, владеющее основным массивом данных о людях, систематизирует их, очистит от дублирования и верифицирует, соглашается вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков. А люди получат доступ к новым услугам – например, для добросовестных граждан станут доступны особые кредиты и льготы, рассказывает Серебряникова. Но пока что рынок данных незрел: государство не знает в точности, какими данными обладает и как с ними работать, отмечает директор Ассоциации участников рынка данных (ориентирована на средний и малый бизнес) Иван Бегтин.