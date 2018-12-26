Госкомпании взялись за переход на российский софт

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Замена операционной системы и офисного софта на российские аналоги на практике означает перевод нескольких миллионов рабочих мест Андрей Гордеев / Ведомости

Госкомпании начали обсуждать будущий переход на российское программное обеспечение (ПО). 6 декабря первый вице-премьер Антон Силуанов подписал специальную директиву представителям государства в советах директоров госкомпаний. Она предписывает обсудить преимущественное использование отечественного софта на совете директоров, а после одобрения за два месяца утвердить план миграции – конкретные действия и сроки поэтапного импортозамещения, его бюджет, показатели эффективности, а также назначить ответственного за переход.

Советы директоров «Ростелекома» и «Дом.РФ» уже обсудили вопрос и утвердили все меры, описанные в директиве, следует из раскрытия компаний. Советы директоров РЖД и ВТБ должны были обсудить импортозамещение 25 декабря, а Новороссийского комбината хлебопродуктов («дочка» ОЗК) – 20 декабря, гласят их повестки. На момент подготовки заметки итоги заседаний опубликованы не были. Советы директоров «Транснефти» и «Роснано» обсудят переход на российский софт 27 декабря.