Силуанов требует от госкомпаний четких планов перехода на российский софт
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Госкомпаниям придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) – такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред правительства Антон Силуанов 6 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Представитель Силуанова Андрей Лавров подтвердил факт подписания вице-премьером директивы о переходе госкомпаний преимущественно на российское ПО.
В июле 2016 г. Игорь Шувалов, работавший тогда первым зампредом правительства, поручил отдавать предпочтение отечественному ПО. Директива Шувалова задавала общий курс на импортозамещение, документ Силуанова – руководство к действию, объясняет управляющий директор компании «Росплатформа» (разработка системного ПО) Владимир Рубанов (он знаком с содержанием директивы и подтвердил ее основные положения).
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