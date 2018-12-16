Силуанов требует от госкомпаний четких планов перехода на российский софт

Через три года российским должно быть больше половины софта каждого класса

Статья опубликована в № 4718 от 17.12.2018 под заголовком: Силуанов против чужого

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Госкомпаниям придется запланировать поэтапный переход на отечественное ПО – такую директиву подписал первый зампред правительства Антон Силуанов 6 декабря Максим Стулов / Ведомости

Госкомпаниям придется запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО) – такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред правительства Антон Силуанов 6 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Представитель Силуанова Андрей Лавров подтвердил факт подписания вице-премьером директивы о переходе госкомпаний преимущественно на российское ПО.

В июле 2016 г. Игорь Шувалов, работавший тогда первым зампредом правительства, поручил отдавать предпочтение отечественному ПО. Директива Шувалова задавала общий курс на импортозамещение, документ Силуанова – руководство к действию, объясняет управляющий директор компании «Росплатформа» (разработка системного ПО) Владимир Рубанов (он знаком с содержанием директивы и подтвердил ее основные положения).