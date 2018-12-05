Минкомсвязи сможет выделить до 1 млрд рублей на IT-безопасность цифровой экономики

План по информационной безопасности был утвержден летом прошлого года, но сейчас речь идет об обновленном плане, который пока не утвержден правительством Андрей Гордеев / Ведомости

Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий может получить до 1 млрд руб. на исполнение мероприятий по направлению «Информационная безопасность» из национальной программы «Цифровая экономика». Это следует из опубликованного Минкомсвязи на regulation.gov.ru проекта правил выделения субсидий на 2019-2021 гг.

Проект предполагает, что всего центру может быть выделено 986,6 млн руб. на организацию исполнения 21 мероприятия из программы. В 2019 г. из бюджета должно быть выделено 405,7 млн руб., в 2020 г. – 267,5 млн руб., в 2021 г. – 313,4 млн руб., следует из документа. План по информационной безопасности был утвержден летом прошлого года, но сейчас речь идет об обновленном плане, который пока не утвержден правительством.

Эти деньги центр потратит на решение нескольких задач, знает источник, знакомый с проектом плана. Во-первых, центр поможет отечественным решениям по безопасности продвигаться за границей и патентовать свои продукты и услуги. Есть задачи, связанные с большими данными, – предстоит создать стандарты безопасности их обработки и наладить обмен информацией об инцидентах с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. А для операторов связи нужно создать регулирование промышленного интернета и требования по безопасности интернета вещей. Также центр должен будет определить требования к антивирусному софту, что будет устанавливаться на ввезенные или собранные в России компьютеры.

Директор центра компетенций Илья Массух подтвердил список мероприятий, уточнив, что по многим из них центр будет выступать не исполнителем, а куратором, который выберет подрядчиков и распределит между ними деньги.

Минкомсвязи опубликовало также второй документ с правилами выделения денег, который подразумевает дополнительное финансирование центра на сумму 90 млн руб. ежегодно. Этими деньгами оплатят работу самого центра, объясняет Массух, но поскольку это мероприятие дублируется в двух документах, вероятно, оно будет устранено.

Публикация правил выделения финансирования из бюджета на 2019-2021 гг. должно помочь избежать ситуации 2018 г., когда деньги были выделены министерству, но отсутствие правил распределения субсидии не позволяло довести их до исполнителей, говорит Массух. Правительство еще в марте выделило «Информационной безопасности» 350 млн руб. на 2018 г., но необходимые правила были утверждены лишь 4 октября. Первые конкурсы центр провел только в начале октября, их итоги подвел в конце октября. А финансирование центр получил только в начале декабря, сообщил Массух. Если правила будут утверждаться параллельно с утверждением субсидий правительством, исполнители сразу смогут получать деньги, надеется он.

Представитель АНО «Цифровая экономика» Марина Кирпичевская адресовала вопросы «Ведомостей» в центр компетенции направления «Информационная безопасность» (эту роль исполняет Сбербанк) и Минкомсвязи. Сбербанк адресовал «Ведомости» к Массуху. Пресс-секретарь вице-премьера Максима Акимова (курирует цифровую экономику) Алия Самигуллина направила «Ведомости» в Минкомсвязи. Представитель Минкомсвязи не ответил на запрос «Ведомостей».