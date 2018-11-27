Сбербанк признал, что на IT-безопасность «Цифровой экономики» денег нет

Программа теперь может отстать ровно на год

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Сбербанк признал отсутствие денег на IT-безопасность Евгений Разумный / Ведомости

Самая большая проблема на конец этого года в выполнении той части программы «Цифровая экономика», которая касается IT-безопасности, – финансирование, заявил руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь на «SOC-форуме» 27 ноября: «Сегодня ноль рублей доведено до исполнителей. Мы имеем задержку в выполнении программы практически ровно на один год».

Но сроков окончания программы, по словам Лебедя, никто не переносил – правительство рассчитывает на своевременное ее выполнение – с ее целями, задачами и финансированием. Сбербанк – один из тех, кто отвечает за исполнение программы «Цифровая экономика», он центр компетенций по IT-безопасности.

Положительными сторонами работы по направлению Лебедь назвал, например, его трансформацию в федеральный проект. «При этой трансформации укрупнено много мероприятий – вместо 390 их теперь 140», – порадовался Лебедь.