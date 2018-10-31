Сбербанк и ЦБ спорят, кто главный по кибербезопасности
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Банк России хочет получить часть полномочий центра компетенций цифровой экономики по информационной безопасности, которым сейчас руководит принадлежащий ему Сбербанк. Цели этого направления – устойчивость IT-инфраструктуры страны, организационная и правовая защита личности и бизнеса в условиях цифровой экономики, а также создание условий для лидирующих позиций России в области экспорта технологий и услуг IT-безопасности.
Регулятора интересует информационная безопасность банковской сферы и иных сфер финансового рынка. Такое письмо в конце августа зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отправил вице-премьеру Максиму Акимову («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили человек, знающий содержание письма, и участник рабочей группы цифровой экономики по информационной безопасности).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}