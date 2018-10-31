Сбербанк и ЦБ спорят, кто главный по кибербезопасности

Статья опубликована в № 4687 от 01.11.2018 под заголовком: ЦБ и Сбербанк делят хакеров

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Мы не против инициатив Центрального банка – нам все равно», – отвечал президент Сбербанка Герман Греф на вопрос, как будет конкурировать с создаваемыми ЦБ национальными платформами Евгений Разумный / Ведомости

Банк России хочет получить часть полномочий центра компетенций цифровой экономики по информационной безопасности, которым сейчас руководит принадлежащий ему Сбербанк. Цели этого направления – устойчивость IT-инфраструктуры страны, организационная и правовая защита личности и бизнеса в условиях цифровой экономики, а также создание условий для лидирующих позиций России в области экспорта технологий и услуг IT-безопасности.

Регулятора интересует информационная безопасность банковской сферы и иных сфер финансового рынка. Такое письмо в конце августа зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отправил вице-премьеру Максиму Акимову («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили человек, знающий содержание письма, и участник рабочей группы цифровой экономики по информационной безопасности).