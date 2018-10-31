Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4687 от 01.11.2018 под заголовком: ЦБ и Сбербанк делят хакеров

Сбербанк и ЦБ спорят, кто главный по кибербезопасности

ЦБ хочет часть полномочий Сбербанка в «Цифровой экономике»
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Банк России хочет получить часть полномочий центра компетенций цифровой экономики по информационной безопасности, которым сейчас руководит принадлежащий ему Сбербанк. Цели этого направления – устойчивость IT-инфраструктуры страны, организационная и правовая защита личности и бизнеса в условиях цифровой экономики, а также создание условий для лидирующих позиций России в области экспорта технологий и услуг IT-безопасности.

Регулятора интересует информационная безопасность банковской сферы и иных сфер финансового рынка. Такое письмо в конце августа зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отправил вице-премьеру Максиму Акимову («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили человек, знающий содержание письма, и участник рабочей группы цифровой экономики по информационной безопасности).

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