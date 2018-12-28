«Национальная медиа группа» и ВТБ купили «СТС медиа»
Ранее медиахолдинг принадлежал Ивану Таврину
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«СТС медиа» – один из крупнейших частных медиахолдингов в России. Он управляет пятью развлекательными телеканалами: СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и CTC Kids
Евгений Разумный / Ведомости
Медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и банк ВТБ выкупили «СТС медиа» у Ивана Таврина, сказал сегодня «Ведомостям» представитель НМГ. Закрытие сделки подтвердил и представитель ВТБ.
С 28 декабря компания ООО «СТС медиа» принадлежит АО «Медиа инвестиции», следует из данных ЕГРЮЛ. Собственником этой компании является АО «Клиенты стратегия результат», этой компанией, в свою очередь, владеет кипрский офшор Templeton Investment Holdings (Cyprus) Limited.
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