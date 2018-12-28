Технологии / Медиа

«Национальная медиа группа» и ВТБ купили «СТС медиа»

Ранее медиахолдинг принадлежал Ивану Таврину
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Медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и банк ВТБ выкупили «СТС медиа» у Ивана Таврина, сказал сегодня «Ведомостям» представитель НМГ. Закрытие сделки подтвердил и представитель ВТБ.

С 28 декабря компания ООО «СТС медиа» принадлежит АО «Медиа инвестиции», следует из данных ЕГРЮЛ. Собственником этой компании является АО «Клиенты стратегия результат», этой компанией, в свою очередь, владеет кипрский офшор Templeton Investment Holdings (Cyprus) Limited.

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