Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: Каждый пятый россиянин купил смартфон в 2018 г.
Рекорд продаж смартфонов в России побит
В 2018 году россияне купили не менее 29 млн таких устройств
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Пользователи смартфонов меняют аппараты все чаще
Андрей Гордеев / Ведомости
В прошлом году в России продано около 30 млн смартфонов, по сравнению с позапрошлым годом их продажи в штуках выросли примерно на 3%. Такие данные содержатся в материалах объединенной розничной сети «Связной-Евросеть». По прогнозу МТС, говорит ее представитель Алексей Меркутов, продажи в 2018 г. также выросли на 3% и составили 30 млн смартфонов.
Предварительная оценка «М.видео-Эльдорадо» – 29–30 млн, подтверждает оценки коллег представитель этой объединенной розничной сети Валерия Андреева.
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