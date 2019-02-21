Российский компьютерный рынок ускорил рост

В 2018 году поставки компьютеров в Россию выросли на 19%

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Отгрузки персональных компьютеров в Россию увеличились до 5,8 млн единиц Андрей Гордеев / Ведомости

Об увеличении отгрузки персональных компьютеров (ПК) в Россию до 5,8 млн единиц сообщила исследовательская компания IDC. В сравнении с поставками 2017 г. рост составил 18,7%. В 2017 г. в сравнении с 2016 г. поставки выросли на 9,2% и достигли 4,9 млн шт.

Наиболее массовая категория ПК, поставляемых в Россию, – ноутбуки, констатирует IDC. В 2018 г. в Россию было отгружено 3,9 млн таких устройств, это почти на 27% больше, чем годом ранее. В первую пятерку поставщиков ноутбуков в Россию входят компании HP, Lenovo, Asus, Acer и Apple, сообщает IDC.

В 2018 г. росли корпоративные закупки ПК, цитирует пресс-служба IDC менеджера программ исследований компании Наталью Виноградову. Организации продолжают заменять компьютеры, купленные пять лет назад, объясняет она значительный рост поставок. На увеличение продаж положительно влияет также возможность приобретать ПК в рассрочку, предполагает Виноградова.