Кому в Apple доверяет Тим Кук

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Дейрдра О’Брайен – старший вице-президент по персоналу и розничным продажам Apple

Как сделать iPhone предметом роскоши? Пять лет назад Apple решила нанять для этого специального человека. Выбор пал на Анджелу Аренц, тогда – гендиректора Burberry. При ней цены на iPhone перевалили за $1000, а салоны Apple открылись в самых престижных районах городов мира. Но похоже, что покупатели оказались не готовы к такой роскоши.

Продажи iPhone упали на 15% до $51,98 млрд в I квартале этого финансового года (октябрь – декабрь 2018 г.). Это удивительно, восклицает автор The Wall Street Journal (WSJ): это же время зимних праздников, когда люди сметают товары с полок на подарки. Всего за год продажи смартфона сократились на 5%.

Впервые за 10 лет в I квартале одновременно сократились и выручка (в сравнении с I кварталом предыдущего года – на 4,5% до $84,31 млрд), и чистая прибыль (на 0,45% до $19,97 млрд). Опрошенные WSJ аналитики предрекают, что Apple будет все меньше опираться на прибыль от iPhone и все больше рассчитывать на онлайн-сервисы. Apple Pay, AppleCare, App Store, iTunes и прочие услуги принесут в этом году, как надеется компания, $50 млрд.

С изменяющейся структурой продаж придется разбираться уже не Аренц. Официально до апреля она останется старшим вице-президентом по продажам. Но фактически ее работу уже выполняет Дейрдра О’Брайен. Для нее компания создала новую должность, которая официально называется senior vice president of people + retail (старший вице-президент по персоналу и розничным продажам). О’Брайен работает в Apple уже 30 лет. Она участвовала в запуске почти всех продуктов, от компьютеров Macintosh до умных часов. От нее зависит, переживут ли салоны Apple новый ребрендинг, вернутся ли в прежний формат Genius Bar и подешевеют ли аксессуары для iPhone. Но даже если у О’Брайен все получится и ей выплатят повышенный бонус, Apple сэкономит не один миллион долларов, поменяв Аренц, которую уговорили перейти из Burberry на очень хороших условиях.