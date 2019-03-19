Apple сделает ставку на телевидение

Apple уже давно пытается стать серьезным игроком на телевизионном рынке Charles Rex Arbogast / AP PHoto

Apple проведет 25 марта презентацию новых продуктов под слоганом It's show time («Шоу начинается»). Ожидается, что среди прочего компания представит долгожданный потоковый видеосервис.

Apple уже давно пытается стать серьезным игроком на телевизионном рынке, но телеприставки не принесли ей успеха. Теперь она собирается заняться созданием собственного контента и ведет переговоры с крупными студиями о показе их шоу, что сделает ее конкурентом Netflix и других сервисов потокового видео.

Apple старается диверсифицировать источники выручки в связи со снижением спроса на iPhone. Цель компании – увеличить доходы от продажи услуг до $50 млрд к 2020 г. В прошлом году ее выручка от них выросла на 33% до $39,7 млрд.

Видеосервис, скорее всего, будет доступен на iPhone, iPad и телеприставках Apple, пишет Bloomberg. Предполагается, что его пользователи смогут смотреть как оригинальный контент Apple, так и созданный сторонними теле- и кинокомпаниями. Компания уже ведет переговоры с Viacom, CBS, HBO и другими компаниями, пишут Financial Times и Reuters со ссылкой на свои источники. Предполагается, что пользователи будут доплачивать за просмотр передач этих медиакомпаний. Но им предстоит сделать непростой выбор: с одной стороны, Apple может увеличить их аудиторию, с другой – они опасаются уступать ей контроль над своим контентом.

Свой выбор уже сделал Netflix – отказался лицензировать свои материалы для сервиса Apple. «Мы предпочитаем, чтобы наши пользователи смотрели наш контент на нашем сервисе», – заявил в понедельник вечером гендиректор Netflix Рид Хастингс (цитата по Reuters). По мнению Хастингса, его компании нужно «не слишком отвлекаться» на конкурентов, скорее, стоит «учиться» на их опыте: «Отрасль станет лучше, если у нас будут отличные конкуренты».

Свои потоковые видеосервисы также планируют создать Walt Disney и Warner Media.

В начале года Netflix сообщил, что у него 139 млн платных подписчиков по всему миру, в I квартале компания ожидает роста их числа на 8,9 млн. Ранее Netflix прекратил продавать подписки через App Store, лишив Apple возможность зарабатывать на комиссии от продаж.

На собственный контент Apple намерена тратить более $1 млрд в год и уже наняла двух топ-менеджеров Sony Pictures Television. Для сравнения: бюджет HBO на производство шоу и фильмов составил в 2017 г. $2,5 млрд, но AT&T, под контроль которой канал перешел в прошлом году, хотела его значительно увеличить. CBS потратила на оригинальные программы в 2017 г. $4 млрд. Бюджет Netflix в 2018 г., по ожиданиям самой компании осенью 2017 г., должен был составить $8 млрд, но журнал The Economist прошлым летом спрогнозировал его увеличение до $13 млрд.

Также Apple договорилась о сотрудничестве с такими знаменитостями, как Опра Уинфри и Стивен Спилберг, и готовится выпустить сериал с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в главных ролях. Apple уделяет большое внимание качеству своего контента и будет выпускать меньше шоу, чем Netflix, рассказал FT работавший с обеими компаниями голливудский продюсер. Но поначалу на сервисе Apple будут представлены в основном сторонние передачи, потому что почти все ее собственные фильмы и шоу еще не готовы, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами компании.

По оценкам аналитиков, Apple будет взимать за подписку $10–15 в месяц. Но этого может оказаться недостаточно, чтобы сильно увеличить ее доходы, пишет FT. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, если 20 млн подписчиков будут платить по $15 в месяц, сервис будет приносить Apple лишь $3,6 млрд в год. Для сравнения: в финансовом году, завершившемся в сентябре, выручка компании составила $265,6 млрд.