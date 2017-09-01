Аpple нашла себе легендарную базу в Голливуде

На The Culver Studios снимались культовые фильмы Damian Dovarganes / AP

Аpple в качестве базы для своих голливудских амбиций выбрала студию, на которой были сняты такие фильмы, «Как унесенные ветром», «Гражданин Кейн», «Матрица». Компания ведет переговоры об аренде The Culver Studios для своего подразделения, занимающегося оригинальным контентом. Это происходит на фоне роста конкуренции среди ведущих технологических компаний, которые все активнее занимаются кинематографическими и телевизионными проектами.

YouTube, принадлежащий Google, уже продюсирует телесериалы. Этим же бизнесом занимается и Amazon, который в этом году получил несколько премий «Оскар», в том числе за лучший фильм («Манчестер у моря»). Ранее в этом году появлялась информация о возможном переезде кино- и телеподразделения Amazon как раз на The Culver Studios.

Эта студия уже почти век работает в Голливуде и могла бы расширить возможности Apple, говорят знакомые с ходом переговоров люди. У The Culver Studios 13 павильонов, позволяющих снимать телешоу и полнометражные фильмы. Хоть Apple в основном заинтересована в офисном пространстве, но такой выбор может говорить о ее амбициях стать серьезной силой в Голливуде.

В Apple отказались от комментариев. В The Culver Studios не ответили на запросы.

Несмотря на предпринимаемые попытки, Apple пока не снискала успеха в телеиндустрии. Ее реалити-шоу Planet of the Apps, показанное через сервис Apple Music, было признано провальным. А ее телеприставки Apple TV теряют рыночную долю, показало недавнее исследование Parks Associates.

Однако Apple намерена тратить более $1 млрд в год на оригинальный контент и недавно наняла двух топ-менеджеров Sony Pictures Television. Также она борется с Netflix за права на показ нового сериала с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях, говорят знакомые с ситуацией люди. Это заставляет участников отрасли поверить в то, что на этот раз намерения Apple более серьезны. «Они очнулись и сказали себе: давайте на самом деле сделаем это! – утверждает один из голливудских агентов. – Это сильно отличается от ситуации год-два назад».

Стремление Apple расширить голливудский бизнес совпадает с ее желанием удвоить выручку от услуг, включая сервисы Apple Music, iCloud и App Store, до $50 млрд к 2021 г. Ожидается, что вместе с другими гаджетами 12 сентября компания представит и новую телеприставку Apple TV.

Перевел Алексей Невельский