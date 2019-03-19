Apple впервые за два года представила новые модели iMac
Apple впервые за два года представила новые модели iMac, говорится в сообщении компании. Устройства в новой версии работают вдвое производительнее предыдущего поколения, уверяет Apple.
Базовая модель iMac с экраном диагональю 21,5 дюйма оснащена четырехъядерным процессором Intel восьмого поколения, для нее доступен шестиядерный чип. Старшая 27-дюймовая модель iMac впервые получила шести- и восьмиядерные процессоры Intel девятого поколения. iMac с 21,5-дюймовым экраном в минимальной версии будет стоить 107 990 руб., а 27-дюймовая модель — 152 990 руб. Устройства можно купить на сайте Apple с 19 марта. Модели без дисплея Retina будут доступны от 91 515 руб.
Накануне, 18 марта, Apple представила новые модели планшетов iPad Air и iPad Mini. Как и в случае с iMac, компания заранее не анонсировала презентацию планшетов. В новые iPad Air и iPad Mini установлены процессоры Apple A12 Bionic с чипом для обработки нейронных вычислений и 4-ядерной графической подсистемой. Работать на устройствах можно с помощью стилуса Apple Pencil первого поколения.
Следующая презентация новых продуктов Apple запланирована на 25 марта. Компания выбрала для нее слоган It’s show time («Пришло время шоу»). На предстоящей презентации Apple, как ожидается, представит новые сервисы: сервис потокового телевидения, потенциального конкурента Netflix, и сервис подписки на онлайн-версии газет и журналов, который будет встроен в существующий Apple News.