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Apple представила новые модели iPad

Apple представила новые модели планшетов iPad Air и iPad Mini, они доступны в онлайн-магазине компании, говорится в сообщении на ее сайте. В новые iPad Air и iPad Mini установлены процессоры Apple A12 Bionic с чипом для обработки нейронных вычислений и 4-ядерной графической подсистемой. Работать на устройствах можно с помощью стилуса Apple Pencil первого поколения.

Все модели представлены в трех цветах – серебро, золото и «серый космос» – с памятью 64 Гб или 256 Гб. Новый iPad Air получил экран диагональю 10,5 дюйма (в модели предыдущего поколения – 9,7 дюйма). Диагональ iPad Mini – 7,9 дюйма, как и в предыдущей модели. Цена iPad Air – от $499 (с поддержкой WiFi) до $629 (с поддержкой WiFi и SIM-карты). Стоимость iPad Mini начинается от $399 (с поддержкой WiFi) до $529 (с поддержкой WiFi и SIM-карты). Apple Pencil (первого поколения) можно приобрести отдельно за $99. Смарт-клавиатура для iPad Air с возможностью поддержки более чем 30 языков обойдется в $159.

Предзаказ в некоторых странах, включая США, Великобританию, Германию и Польшу, уже открыт. В России новые планшеты появятся позже.

Компания не анонсировала выпуск новых iPad, но ранее на время закрыла сайт своего онлайн-магазина. Следующая презентация новых продуктов Apple запланирована на 25 марта. Компания выбрала для нее слоган It’s show time («Пришло время шоу»). Как ожидается, на предстоящей презентации Apple представит новые сервисы: сервис потокового телевидения, потенциального конкурента Netflix, и сервис подписки на онлайн-версии газет и журналов, который будет встроен в существующий Apple News.