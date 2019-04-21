Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: Сбербанк и немного рунета

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group

Возможно, банк потерял интерес к сделке с «Яндексом»

Сбербанк может стать совладельцем Rambler Group – интернет-холдинга Александра Мамута, компании уже практически договорились о сделке и в ближайшее время могут о ней объявить, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с планами обеих компаний. Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.

«Стороны ведут переговоры о приобретении группой Сбербанк существенного пакета акций, но ниже контрольного – для обогащения своей экосистемы лучшими цифровыми медийно-развлекательными сервисами», – объяснил РБК один из них.

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Комментарии
param42
11:56 22.04.2019
объясните мне пожалуйста, зачем банку нужна доля в it компании
00
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