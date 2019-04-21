Статья опубликована в № 4800 от 22.04.2019 под заголовком: Сбербанк и немного рунета
Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group
Возможно, банк потерял интерес к сделке с «Яндексом»
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Сбербанк может стать совладельцем Rambler Group – интернет-холдинга Александра Мамута
PhotoXPress
Сбербанк может стать совладельцем Rambler Group – интернет-холдинга Александра Мамута, компании уже практически договорились о сделке и в ближайшее время могут о ней объявить, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с планами обеих компаний. Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.
«Стороны ведут переговоры о приобретении группой Сбербанк существенного пакета акций, но ниже контрольного – для обогащения своей экосистемы лучшими цифровыми медийно-развлекательными сервисами», – объяснил РБК один из них.
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