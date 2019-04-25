«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов
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В I квартале 2019 г. «Яндекс», по данным из квартального отчета, заработал 222 млн руб. на продажах гаджетов. В эту графу, озаглавленную IoT (Internet of Things), включены продажи «Яндекс.Телефона», «Яндекс.Станции» и некоторых устройств с предустановленным голосовым помощником «Алиса», созданных совместно с внешними партнерами, сообщил представитель «Яндекса» Илья Грабовский. В годовом отчете «Яндекс» сообщал, что «Алиса» установлена в устройствах внешних партнеров: наушниках Sony Experia Ear Duo, детских часах Elari KidPhone и умных колонках Irbis A, Dexp Smartbox и Elari SmartBeat.
Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах «Яндекс» не раскрывал данные о продаже гаджетов.
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