Tele2 прекратила выдавать абонентам eSim

Максим Стулов / Ведомости

Оператор Tele2 прекратил выдавать абонентам виртуальные сим-карты eSim через две недели после начала проекта. «Мы набрали необходимую для тестирования базу и ждем реакции от регулирующих органов», – заявил «Ведомостям» представитель оператора. Ранее он говорил о том, что оператор собирается выдать 5000 eSim. Представитель Tele2 отказался прокомментировать выполнение этого плана.

ЕSim – это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы. Технология устроена так, что для подключения устройства с eSim к сотовой сети можно не вставлять обычную сим-карту: пользователь может просканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение – и новый номер запишется на встроенной в устройство eSim.

14 мая оператор колл-центра Tele2 подтвердил корреспонденту «Ведомостей», что сейчас продажа eSim в салонах Tele2 не осуществляется, но пообещал уведомить о возобновлении. Когда были приостановлены продажи, оператор не сказал.

Tele2 объявила о старте выдачи eSim в нескольких московских салонах 29 апреля. Уже на следующий день выдача была приостановлена: корреспондентам «Ведомостей» не удалось получить новинку ни в одном из пяти салонов. Если верить сотрудникам салонов, причина – в ограниченном числе eSim и «ажиотажном спросе» на них. По наблюдениям корреспондентов «Ведомостей», за первый день в перечисленных салонах оператор распространил только несколько десятков eSim.

Распространяя eSim среди абонентов, Tele2 хотела проверить технологию на широкой линейке устройств, проанализировать, как eSim будет работать параллельно с физическими сим-картами от других операторов на устройствах, поддерживающих eSim, а также выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора. Ранее против eSim выступила ФСБ, сообщал РБК в начале апреля. «Мы консультировались с соответствующими структурами, и у них не возникло возражений по предложенной пилотом модели», – заявлял представитель Tele2 при запуске проекта. ФСБ тогда на запрос не ответила.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей Минкомсвязи и ФСБ.