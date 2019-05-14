Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: ESim показалась чиновникам опасной

Минкомсвязи остановило выдачу eSim от Tele2

Технология работает, но нужно разобраться с безопасностью

Эксперимент Tele2, начавшей раздавать виртуальные сим-карты, eSim, продлился недолго. Минкомсвязи попросило оператора приостановить проект – «до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности», заявил «Ведомостям» представитель министерства. Компания просьбу удовлетворила и больше не выдает eSim, сказал представитель Tele2.

Какие возникли вопросы к безопасности проекта – представитель Минкомсвязи не объясняет. Он признает, что технология работает, позволяет идентифицировать пользователей и «в целом отвечает требованиям к безопасности». Но перед тем, как продолжить тестирование, нужно оценить все риски и провести дополнительные консультации, объясняет представитель министерства: «Для этого мы создали рабочую группу с участием всех операторов связи и представителей силовых структур».

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Комментарии
Гаврилов Ярослав
19:10 14.05.2019
А бобо за такие действия предполагаются?
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