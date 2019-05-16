В «Яндекс.Видео» резко уменьшилось число пиратских копий

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Весной этого года «Яндекс» разработал специальную программу-робота, которая сама ищет в сети страницы с пиратским контентом для последующей блокировки Дмитрий Новожилов / Ведомости

В разделе «Видео» поисковика «Яндекс» за последние два дня резко уменьшилось число пиратских копий фильмов и сериалов, убедились корреспонденты «Ведомостей». Еще осенью прошлого года при поиске названий многих свежих кинопремьер или сериалов поисковик выдавал ссылки на множество нелегальных копий такого контента и предоставлял возможность их просмотра внутри своего видеосервиса. Пиратские копии некоторых иностранных картин (например, мультфильма «Как приручить дракона 3», «Криминальное чтиво», «Убить пересмешника») корреспондент «Ведомостей» находил внутри сервиса еще несколько дней назад. Но сейчас пользователи «Яндекс.Видео» могут и не найти пиратской копии новых голливудских и отечественных фильмов и сериалов, убедились «Ведомости». Корреспонденты «Ведомостей» пытались посмотреть через видеосервис «Яндекс» такие картины последних двух лет, как «Веном», «Стекло», «Как приручить дракона 3», «Т-34», «Полицейский с Рублевки», «Лёд» и т. д., – всего больше 40 картин, а также больше 10 сериалов. За отдельными исключениями «Ведомостям» не удалось найти ссылок на такой контент за пределами известных легальных онлайн-кинотеатров и YouTube. Это не значит, что пиратский контент из «Яндекс.Видео» исчез, но очевидно: его стало заметно меньше.

«Яндекс» постоянно работает над улучшением качества ранжирования и регулярно проводит обновления алгоритмов поиска, сообщил представитель компании: «Возможно, вы видите результаты одного из таких обновлений». От других комментариев он отказался.