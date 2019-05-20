«Яндекс» начнет снимать собственные шоу
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«Яндекс» нанял на работу продюсера, который займется созданием программ и шоу для поисковика, рассказали «Ведомостям» сотрудник федерального телеканала и источник в самой интернет-компании. Это Николай Головин, который был главным продюсером телеканала «Пятница!», а последние несколько лет развивал собственную студию по производству контента в США. Головин в мае стал главным продюсером коммерческого департамента «Яндекса», подтвердил представитель поисковика.
Это новое направление для интернет-компании – пока «Яндекс» сделал только несколько выпусков программы «На музыке» и новогоднее шоу. Оба по заказу поисковика произвела продюсерская компания «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, которая прежде всего известна проектами для «Первого канала».
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