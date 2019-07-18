Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 000 рублей

В 2019 г. Google все-таки начал фильтровать поиск Ng Han Guan / AP

Роскомнадзор (РКН) признал Google виновным в нарушении закона об информации и оштрафовал компанию на 700 000 руб. Об этом сообщается на сайте ведомства. Компания не выполнила требования РКН по удалению из поисковой выдачи ссылок на запрещенную на территории России информацию. По данным ведомства, более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Список сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают ресурсы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.

В начале июля Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google. Американскую компанию уведомляли о проведении контрольных мероприятий и о возможном штрафе, однако никаких действий со стороны Google не последовало, сообщала пресс-служба РКН. Ведомство впервые огласило претензии к Google по фильтрации поиска летом 2018 г., тогда в компании на предупреждение также не отреагировали, и в конце года суд оштрафовал Google на 500 000 руб.

В 2019 г. Google все-таки начал фильтровать поиск, рассказывали «Ведомостям» источники. По их словам, компания пока удаляет не все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть – около 70%.