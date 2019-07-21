Последний фильм о мстителях побил абсолютный рекорд «Аватара» по сборам

Глава Marvel Studios Кевин Файги (слева) и актеры фильма: Крис Хемсворт (Тор), Крис Эванс (Капитан Америка), Роберт Дауни-мл. (Железный человек), Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Джереми Реннер (Соколиный глаз) и Марк Руффало (Халк) Willy Sanjuan / Invision / AP

«Мстители: Финал», последняя часть франшизы Marvel о супергероях, уже собрала в мире почти $2,8 млрд, сообщил на конференции Comic-Con президент студии Кевин Фейдж. Таким образом, в прошедшие выходные картина обошла по мировым сборам «Аватар» Джеймса Кэмерона, который больше 10 лет удерживал позицию самого кассового фильма в истории кинематографа.

Основной прокат «Мстителей» закончился еще весной этого года, но Disney в июне внезапно объявил о возврате фильма в кинотеатры США: студия решила, что так у картины есть все шансы обогнать по кассе «Аватара», и оказалась права. Специально для возврата в кинотеатры студия подготовила новую версию картины, куда включила дополнительные сцены.

В рекордную копилку «Мстителей» на последнем этапе добавила денег Индия с ее более чем миллиардным населением, где прокат картины только стартовал летом.

«Мстители: Финал» – четвертая часть франшизы о супергероях, защищающих Землю и Вселенную от разрушения. Выпускал франшизу на экраны Disney, который теперь владеет Marvel. Это самая кассовая франшиза Marvel и Disney, совокупно она уже собрала $7,7 млрд.

Большую часть денег «Финал» собрал за пределами США ($1,9 млрд), самый крупный вклад – у Китая (полтора миллиарда населения, $629 млн).

«Аватар» Кэмерона в 2009 г. стал сенсацией мирового кинематографа. Фильм был снят в 3D-технологии, и из-за огромной популярности картины многие кинотеатры именно под ее показ впервые оборудовали залы для трехмерного просмотра.

В России лидерство «Аватара» остается незыблемым. «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом года, но заметно отстают от фильма Кэмерона – национальная касса этих картин 2,57 млрд и 3,6 млрд руб. соответственно. Больше, чем у комикса, сборы у российской спортивной драмы «Движение вверх» (3 млрд руб.).

После 11-летнего перерыва, в конце 2020 г., на экраны выйдет продолжение «Аватара» от Кэмерона. Выпускать картину должна была студия 20 Century Fox, но в 2018 г. Disney приобрел 21th Century Fox – холдинг, который владеет этой студией. Так что за прокат истории борьбы за независимость синих инопланетян теперь также отвечает Disney. Кстати сказать, Disney уже собрал в портфеле семь из десяти самых кассовых фильмов в истории.

Также студия продолжит выпускать новые фильмы из вселенной комиксов Marvel. Первым, как объявил на Comic-Con Фейдж, в мае 2020 г. зрители увидят отдельный фильм о Наташе Романофф, Черной вдове, одном из героев «Мстителей». Осенью 2020 г. на экраны выйдет первый фильм новой франшизы «Вечные», где играют Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Медден. В 2021 г. еще одна новая франшиза об азиатских супергероях «Шан Цы и легенда десяти колец», продолжение историй Доктора Стрэнджа и Тора. Также Marvel в 2020–2021 гг. выпустит несколько новых сериалов со своими супергероями.

Десять самых кассовых фильмов всех времен