«Национальная медиа группа» купила агентство по работе с блогерами
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«Национальная медиа группа» (НМГ) приобрела 50% долей Hype Agency, сделка закрыта, рассказал «Ведомостям» представитель холдинга. Агентство занимается проведением рекламных кампаний в сети с помощью блогеров и созданием контента для таких кампаний. Сделка позволит группе выйти на рынок инфлюэнс-маркетинга, одного из самых быстрорастущих сегментов видеорекламы в рунете, объяснил представитель НМГ. Основатель Hype Agency Григорий Зорин подтвердил «Ведомостям» информацию о сделке. Финансовые детали партнерства стороны не разглашают.
У Hype Agency есть эксклюзивные контакты с 36 блогерами, сказано на сайте компании. Среди них Дарья Граф, Демьян Волков, Рома Acorn. Блогеры снимают видео о моде, красоте, музыке, путешествиях, компьютерных играх, киберспорте, феминизме, равноправии и т. д. У каждого из них от 150 000 до 1 млн подписчиков на YouTube или в Instagram. Совокупный охват блогеров, с которыми Hype Agency работает эксклюзивно, – 40 млн, утверждает Зорин, но по заказу клиентов агентство также договаривается о размещениях со многими другими известными блогерами и звездами шоу-бизнеса.
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