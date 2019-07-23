Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Mail.ru поучаствует в компьютерных гонках
Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр
Ее новый партнер покупает британскую Slightly Mad Studios
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
slightly mad studios
Mail.ru Group недавно очень дорого оценила практически неизвестную на рынке Modern Pick. Как выяснили «Ведомости», эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).
Российская интернет-группа неделю назад объявила, что передала Modern Pick контрольный пакет киберспортивного холдинга Esforce. Год назад Mail.ru купила его за $120 млн, а для нынешней сделки оценила Esforce в $110 млн. Доля российской интернет-группы выросла с 3 до 19% акций, а вся Modern Pick была оценена в $350 млн.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}