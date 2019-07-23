Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Mail.ru поучаствует в компьютерных гонках

Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр

Ее новый партнер покупает британскую Slightly Mad Studios

Mail.ru Group недавно очень дорого оценила практически неизвестную на рынке Modern Pick. Как выяснили «Ведомости», эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).

Российская интернет-группа неделю назад объявила, что передала Modern Pick контрольный пакет киберспортивного холдинга Esforce. Год назад Mail.ru купила его за $120 млн, а для нынешней сделки оценила Esforce в $110 млн. Доля российской интернет-группы выросла с 3 до 19% акций, а вся Modern Pick была оценена в $350 млн.

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