Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр

Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Mail.ru поучаствует в компьютерных гонках

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slightly mad studios

Mail.ru Group недавно очень дорого оценила практически неизвестную на рынке Modern Pick. Как выяснили «Ведомости», эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).

Российская интернет-группа неделю назад объявила, что передала Modern Pick контрольный пакет киберспортивного холдинга Esforce. Год назад Mail.ru купила его за $120 млн, а для нынешней сделки оценила Esforce в $110 млн. Доля российской интернет-группы выросла с 3 до 19% акций, а вся Modern Pick была оценена в $350 млн.