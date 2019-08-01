Налоговики начали проверку «Дождя»

Денис Абрамов / Ведомости

Налоговая инспекция намерена проверить доходы и расходы «Дождя» и факт уплаты налога на прибыль в 2016–2018 гг., сообщила основатель и генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева на своей странице Facebook. К записи она приложила копии документа, которые инспекция прислала в редакцию.

Для проведения проверки налоговая запросила у «Дождя» сведения о займах, корпоративных подписках, договоры о взаимодействии с иностранными организациями, информацию об уплаченных налогах, анализ счетов медиахолдинга и приказы об учетной политике. Также налоговая потребовала в 10-дневный срок предоставить ей поквартальный расчет чистых активов и бухгалтерскую отчетность за указанный срок, договоры займов с нерезидентами, платежные поручения на погашение займов и расчет процентов по ним, сведения об учредителях и конечном бенефициаре «Дождя».

Синдеева сказала «Ведомостям», что, судя по списку запрашиваемой информации, интерес налоговиков к работе канала может быть связан с активным освещением митингов оппозиции в Москве. Она рассказала, что по итогам предыдущей выездной налоговой проверки в 2016 г. телеканал устранил несколько некритичных нарушений, и примерно 1–3 раза в квартал налоговики проводят камеральные налоговые проверки, которые не заканчивались претензиями. «Что касается корпоративных подписок, то об их продаже мы не сообщаем в Роскомнадзор, так как подписка – это, по сути, продукция, а требования об уведомлении на распространение продукции СМИ не распространяются», – отметила Синдеева.

26 июля «Дождь» сообщил, что открыл прямой эфир для всех зрителей. Под пейволом остался лишь архив программ. «Дождь» вел трансляцию с несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы и приглашал независимых экспертов комментировать происходящее в столице. Эфир телеканала до сих пор остается открытым.

В редакцию «Дождя» 27 июля пришла полиция. Главреду телеканала Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о воспрепятствовании работе избиркомов (ст. 141 УК). В тот же день «Дождь» сообщил о масштабной DDoS-атаке на свои серверы, из-за которой телеканалу было сложно транслировать происходящее на Трубной площади в Москве, где проходил несанкционированный митинг.

Это не первая налоговая проверка «Дождя». В 2015 г. инспекция проверяла работу медиахолдинга за 2012–2014 гг., одновременно проходили и проверки МЧС и Генпрокуратуры. Они начались после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о бизнесе сына генпрокурора Юрия Чайки. РБК со ссылкой на свои источники писал, что телеканал мог помогать в проведении этого расследования. «Дождь» это не комментировал. Представитель ФБК Кира Ярмыш также отказалась комментировать причастность «Дождя» к расследованию. «Сегодня получили запрос из налоговой. Конечно, неприятно, когда все проверки приходят одновременно, но налоговая проверка полезна. Помогает исправить ошибки, которые могут возникнуть в работе бухгалтерии», – написала тогда Синдеева у себя в Facebook.

Михаил Зыгарь, который тогда был главным редактором телеканала, рассказывал «Ведомостям», что канал начинал проводить собственное расследование в отношении семьи Чайки, но для его завершения у канала не хватило ресурсов и часть материалов были переданы ФБК.