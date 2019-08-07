Технологии / Телекоммуникации

Минкомсвязи отстаивает запрет на госзакупки иностранного софта

Вице-премьер Козак предлагал закупать софт по правилу «третий лишний»

Министр цифрового развития и связи Константин Носков отстаивает преференции для российских разработчиков софта. В июле стало известно о поручении вице-премьера Дмитрия Козака заменить действующее ограничение на госзакупки иностранных продуктов на другие способы поддержки отечественного производителя. Но, по мнению Носкова, сейчас нет объективных оснований менять запреты.

Свои доводы Носков изложил в письме министру промышленности Денису Мантурову, «Ведомости» ознакомились с его копией, представитель Минкомсвязи подтвердил отправку письма с таким содержанием.

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