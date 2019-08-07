Минкомсвязи отстаивает запрет на госзакупки иностранного софта

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Дмитрий Козак (в центре) предлагал заменить механизмы на правило «третий лишний» или ценовые преференции Александр Кряжев / РИА Новости

Министр цифрового развития и связи Константин Носков отстаивает преференции для российских разработчиков софта. В июле стало известно о поручении вице-премьера Дмитрия Козака заменить действующее ограничение на госзакупки иностранных продуктов на другие способы поддержки отечественного производителя. Но, по мнению Носкова, сейчас нет объективных оснований менять запреты.

Свои доводы Носков изложил в письме министру промышленности Денису Мантурову, «Ведомости» ознакомились с его копией, представитель Минкомсвязи подтвердил отправку письма с таким содержанием.