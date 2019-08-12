Вирус-шифровальщик бьет по карману страховых компаний
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Атаки вируса-шифровальщика Sodinokibi на компании Европы и США привели к росту числа обращений за выплатами страховок от киберрисков, сообщает Financial Times (FT). Как поясняет FT, целью вируса являются англоязычные страны, которые рассматриваются создателями шифровальщика как наиболее платежеспособные.
Sodinokobi не атакует компании из стран бывшего СССР, цитирует FT специалиста по кибербезопасности страховой компании Тома Беннетта. Россию этот шифровальщик практически не затронул, констатирует руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. Шифровальщик проверяет используемую раскладку клавиатуры и если установлен определенный язык, то он не шифрует файлы жертвы, объясняет эксперт. Русский язык входит в этот список.
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