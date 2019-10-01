Правообладатели лишатся более половины вознаграждения

Максим Стулов / Ведомости

В сентябре Российское авторское общество (РАО) повысило ставки отчислений с авторского вознаграждения, говорится в письме РАО, направленном правообладателям («Ведомости» ознакомились с документом). Первым о письме сообщил на Facebook музыкант Василий Богатырев. Решение повысить ставки сборов с авторов в интересах общества принято Авторским советом РАО (главный руководящий орган общества), цель – исполнять требование законодательства об уплате взносов на обязательное медицинское страхование за правообладателей – физических лиц, а также сформировать резерв для погашения шестилетней задолженности перед Пенсионным фондом России (ПФР), сказано в письме.

Рассылку такого письма подтвердил «Ведомостям» председатель правления РАО Максим Дмитриев.

Поправка в закон о страховых взносах, обязывающая общества коллективного управления авторскими правами (ОКУП) платить 22% за обязательное пенсионное страхование и 5,1% – за обязательное медицинское страхование с вознаграждений, которые общества распределяют между правообладателями – физическими лицами, принята в 2012 г. РАО отказывалось их платить – объясняло, что не выступает работодателем авторов, а выполняет посреднические функции: собирает вознаграждения в их интересах. РАО судилось с ПФР с 2016 г., но проиграло все суды. В 2018 г. со счетов РАО было принудительно списано 225 млн руб. страховых взносов за 2013–2015 гг., а в августе 2019 г. после проверки, как РАО платило страховые взносы за 2016 г., к уплате в ПФР предъявлено еще 176 млн руб., говорится в письме правообладателям.

Как следует из письма, увеличение ставки коснется всех правообладателей: и физических лиц, и компаний, и индивидуальных предпринимателей. Ставка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за исполнение произведений в эфире телеканалов, радиостанций и в интернете, увеличена с сентября на 7% и теперь составляет 27% – плюс еще 3% нужно отчислять в специально созданный при РАО Фонд поддержки правообладателей; ставка за публичное исполнение произведения (в кафе, транспорте, развлекательных заведениях и т. д.) – на 4% и достигла 34% (плюс те же 3%).

С физических лиц, вне зависимости от того, где распространяются их произведения, с сентября удерживается 35% (прежде – 30% за публичное исполнение, 20% – за передачу по телевидению, радио или в интернете; плюс всегда 3%).

Авторские миллиарды Российское авторское общество (РАО) – аккредитованная при Минкульте организация коллективного управлению правами. РАО ведет сбор вознаграждений в интересах создателей произведений: композиторов, поэтов, сценаристов и т. д. Сегодня это крупнейшая по сборам ОКУП. Другие ОКУП: Российский союз правообладателей, собирает вознаграждение с импортеров и производителей техники за личное копирование музыки; Всероссийская организация интеллектуальной собственности, ведет сборы отчислений в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм. В 2018 г. РАО собрало в интересах правообладателей более 5,1 млрд руб., на собственные расходы общество направило более 785 млн руб., почти 102 млн руб. составили отчисления в специальные фонды, говорится в отчете РАО.

Решение повысить ставки отчислений для всех правообладателей, а не только для физических лиц, только с вознаграждений которых и необходимо платить в ПФР страховые взносы, Дмитриев назвал вынужденной мерой и сообщил, что по уставу РАО вопрос установления ставок отнесен к компетенции Авторского совета (это руководящий орган РАО). Во-первых, говорит предправления РАО, других источников погашения долга перед ПФР, кроме повышения ставок для всех авторов, у РАО нет. Во-вторых, максимальная ставка, которую может назначить РАО правообладателям, по уставу общества, – 35% (плюс 3% – сбор в Фонд поддержки правообладателей), но повышение ставки до максимума только для физических лиц не решило бы проблемы. Потери РАО в этом году, по оценке Дмитриева, могут составить порядка 150 млн руб.

Максимум, который ОКУП может брать с правообладателей на покрытие своих расходов, определен правительством в постановлении от декабря 2018 г: не более 45% собранного организацией вознаграждения. Именно такую долю РАО планирует удерживать в будущем с физических лиц, признался Дмитриев: необходимые изменения в устав РАО планируется внести в конце октября, когда будет созвана конференция общества. Ставки для юридических лиц дальше повышать не планируется, обещал Дмитриев.

Оставшиеся после удержанной РАО комиссии деньги правообладателей облагаются еще и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% (его уже сейчас, как утверждает Дмитриев, РАО, как налоговый агент, исчисляет и платит в Федеральную налоговую службу), говорит Олег Челышев, поэт-песенник и композитор, зарегистрированный в обществе как физическое лицо. «То есть уже сейчас автор получает чуть больше половины от собранного в его интересах вознаграждения, – посчитал он, – а когда комиссия поднимется до 45%, реальный создатель произведений будет получать уже меньше половины». Челышев привел примерный расчет: РАО собирает 100 руб., 45 руб. берет себе в виде комиссии, из оставшихся 55 руб. уплачивает НДФЛ (7,15 руб.), и автору достается 47,85 руб., менее половины. Такое распределение собранного в интересах автора вознаграждения Челышев не считает справедливым, намерен забрать из РАО свой каталог произведений и перевести в другое ОКУП. Планами покинуть РАО на условиях анонимности поделились с «Ведомостями» еще несколько композиторов и продюсеров.

Продюсерский центр Игоря Матвиенко еще не получал отчет РАО за сентябрь, заявил консультант центра Андрей Лукинов. Но если из отчета действительно будет следовать, что ставки отчислений повышены, продюсерский центр, вероятно, попытается оспорить это решение в суде, обещает Лукинов. «А в связи с чем юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, каковы в большинстве случаев авторы нашего продюсерского центра, должно оплачивать задолженность РАО по страховым взносам?» – удивляется Лукинов.

Гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов (входит в Авторский совет) заявил «Ведомостям», что повышение комиссии – временная мера. После погашения задолженности для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц размер ставки должен быть снижен, считает Блинов. Обсуждение этого вопроса, обещает он, также будет вынесено на конференцию РАО в конце октября.

Дмитриев подтвердил эту информацию и сообщил, что повышенные ставки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей планируется держать три года – за это время РАО планирует полностью погасить долги по взносам, – а затем ставки вернутся к значениям августа 2019 г.