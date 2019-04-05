Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров

Бизнес

Новости

«Мосгортранс» объяснил свои шутки в ответ на жалобы клиентов в Twitter

«Мосгортранс» стремится уходить от формальностей в своем Twitter-аккаунте. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель пресс-службы компании Дмитрий Глухов, комментируя обвинения в том, что предприятие отшучивается в ответ на жалобы.

По его словам, «Мосгортранс» общается с клиентами в Twitter «просто и лаконично». Он подтвердил, что предприятие иногда шутит, но при этом оно регулярно отвечает на вопросы подписчиков, изучает их предложения и дает обратную связь. За время существования «Мосгортранса» в Twitter – чуть больше года – ГУП отработало более 2000 комментариев и предложений, указал Глухов: «Стараемся всегда помогать пассажирам, решаем возникшие сложности».

3 апреля один из клиентов написал в Twitter: «30 минут интервалы автобусов на Тверской сейчас, я уже не тегаю Мосгортранс, потому что скорее всего они ответят как приятно прогулятся в такой солнечный денек» (орфография и пунктуация автора сохранены). На это «Мосгортранс» ответил: «Ться», указывая на содержащуюся в сообщении клиента орфографическую ошибку. Под сообщением пользователя развернулась дискуссия, на ответ также обратили внимание московские и подмосковные СМИ, в частности «Москва 24», «Телеканал 360».

Глухов, комментируя этот ответ, подчеркнул, что по жалобе был не только дан ответ в Twitter, но и проведена проверка. По ее результатам информация о задержках не подтвердилась, подчеркнул он: автобусы на некоторых рейсах задерживались на 5–15 минут из-за дорожной ситуации. «Отметим, что сам подписчик является нашим давним читателем и знает: помимо человеческого общения мы работаем и над решением проблем пассажиров», – подчеркнул руководитель пресс-службы.

ГУП «Мосгортранс» – основной в Москве оператор наземного городского пассажирского транспорта. Согласно его данным, предприятие обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта, каждый день ими пользуются более 5,5 млн пассажиров.