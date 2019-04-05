Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров
Авторский совет Российского авторского общества (РАО) решил снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщила организация. РАО пошло навстречу кинотеатрам из-за падения продаж билетов, указано в сообщении.
РАО уполномочено государством на сбор вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений. Отчисления РАО платят кинотеатры, телеканалы, радиостанции, рестораны и т. д. Потом собранные деньги распределяются между композиторами и авторами песен.
С 2011 г. максимальная ставка отчислений для кинотеатров – 1,2% валового сбора от продажи билетов. По сниженной ставке платили сетевые кинотеатры (1%) и кинотеатры, которые открывались по госпрограмме развития кинопоказа (0,8%). Именно двум последним категориям кинотеатров авторский совет вновь снизил ставку – до 0,8% и до 0,75% соответственно.
Последние несколько лет РАО не раскрывает общую сумму сборов с кинотеатров. Всего российские кинотеатры в 2018 г. продали билетов на 50,3 млрд руб., сообщал государственный Фонд кино. Таким образом, кинотеатры могли перечислить РАО менее 5 млрд руб.