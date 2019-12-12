Технологии

Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за крупного ущерба, нанесенного компании
Кристина Жукова
Максим Стулов / Ведомости

«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире. В «Рамблере» считают, что Nginx – служебное произведение: его разработкой с начала 2000-х гг. занимался Игорь Сысоев по трудовому контракту с «Рамблером», а потому любое использование этой программы без согласия Rambler Group – нарушение ее исключительного права.

Веб-сервер – это сервер, который хранит данные сайта, принимает http-запросы от пользователей и выдает им http-ответы, как правило, вместе с html-страницами, изображениями и файлами. По данным на ноябрь 2019 г., на nginx работало более трети интернет-сайтов мира, он был лидером по популярности среди активных сайтов.

Права предъявлять претензии и иски в связи с нарушением прав на nginx «Рамблер интернет холдинг» уступил компании Lynwood Investments CY Ltd., сообщили в пресс-службе Rambler Group: «Эта компания обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав. Мы не даем комментариев по существу данного дела».

Основатели Nginx: Про наш продукт никто и не должен знать

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Технологии

По данным Британского реестра на 28 апреля 2018 г., кипрская Lynwood Investments CY Limited принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Alpha Global (PTC). Конечный контролирующий бенефициар – Николай Мамут. Так же зовут сына Александра Мамута, и «Интерфакс» называл именно его бенефициаром Lynwood Investments.

Источник в правоохранительные органах подтвердил факт возбуждения уголовного дела, подозреваемых по нему нет. Пресс-служба ГУ МВД по Москве не ответила в четверг на запрос «Ведомостей».

Nginx Inc. основана в 2011 г. россиянами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым. В марте стало известно, что ее купила американская корпорация F5 Networks за $670 млн. Сысоев прежде работал системным администратором в Rambler, тогда он и написал веб-сервер Nginx. Сначала это было академической задачей, признается Сысоев: разработку он выложил в открытый доступ и не собирался на ней зарабатывать – вплоть до 2011 г., когда он вместе с другим сотрудником Rambler, Максимом Коноваловым, и сотрудником «Комстар-ОТС» Андреем Алексеевым основал компанию Nginx. В 2018 г. выручка Nginx составила $26 млн, раскрыла F5 Networks.

«Ведомости» направили запрос в Lynwood Investments CY Ltd., в американский офис Nginx и Сысоеву.

Это не первый случай, когда работодатель считает, что его бывший сотрудник нарушил интеллектуальные права на программное обеспечение, созданное во время действия контракта с работодателем. Например, в 2019 г. «Лаборатория Касперского» подавала иск к компании «Киберсекьюрити солюшнс», принадлежащей трем ее бывшим сотрудникам. «Лаборатория Касперского» утверждала, что, уволившись, они стали продавать через «Киберсекьюрити солюшнс» программное обеспечение, в котором с большой долей вероятности использовались результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат «Лаборатории Касперского». Истец требовал, чтобы суд признал его исключительные права на компоненты программного обеспечения и обязал ответчика прекратить их коммерческое использование. В сентябре суд ему в этом отказал.

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