Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира

Это не первый случай, когда работодатель считает, что его бывший сотрудник нарушил интеллектуальные права на программное обеспечение, созданное во время действия контракта с работодателем. Например, в 2019 г. «Лаборатория Касперского» подавала иск к компании «Киберсекьюрити солюшнс», принадлежащей трем ее бывшим сотрудникам. «Лаборатория Касперского» утверждала, что, уволившись, они стали продавать через «Киберсекьюрити солюшнс» программное обеспечение, в котором с большой долей вероятности использовались результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат «Лаборатории Касперского». Истец требовал, чтобы суд признал его исключительные права на компоненты программного обеспечения и обязал ответчика прекратить их коммерческое использование. В сентябре суд ему в этом отказал.