Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира
«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире. В «Рамблере» считают, что Nginx – служебное произведение: его разработкой с начала 2000-х гг. занимался Игорь Сысоев по трудовому контракту с «Рамблером», а потому любое использование этой программы без согласия Rambler Group – нарушение ее исключительного права.
Веб-сервер – это сервер, который хранит данные сайта, принимает http-запросы от пользователей и выдает им http-ответы, как правило, вместе с html-страницами, изображениями и файлами. По данным на ноябрь 2019 г., на nginx работало более трети интернет-сайтов мира, он был лидером по популярности среди активных сайтов.
Права предъявлять претензии и иски в связи с нарушением прав на nginx «Рамблер интернет холдинг» уступил компании Lynwood Investments CY Ltd., сообщили в пресс-службе Rambler Group: «Эта компания обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав. Мы не даем комментариев по существу данного дела».
По данным Британского реестра на 28 апреля 2018 г., кипрская Lynwood Investments CY Limited принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Alpha Global (PTC). Конечный контролирующий бенефициар – Николай Мамут. Так же зовут сына Александра Мамута, и «Интерфакс» называл именно его бенефициаром Lynwood Investments.
Источник в правоохранительные органах подтвердил факт возбуждения уголовного дела, подозреваемых по нему нет. Пресс-служба ГУ МВД по Москве не ответила в четверг на запрос «Ведомостей».
Nginx Inc. основана в 2011 г. россиянами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым. В марте стало известно, что ее купила американская корпорация F5 Networks за $670 млн. Сысоев прежде работал системным администратором в Rambler, тогда он и написал веб-сервер Nginx. Сначала это было академической задачей, признается Сысоев: разработку он выложил в открытый доступ и не собирался на ней зарабатывать – вплоть до 2011 г., когда он вместе с другим сотрудником Rambler, Максимом Коноваловым, и сотрудником «Комстар-ОТС» Андреем Алексеевым основал компанию Nginx. В 2018 г. выручка Nginx составила $26 млн, раскрыла F5 Networks.
«Ведомости» направили запрос в Lynwood Investments CY Ltd., в американский офис Nginx и Сысоеву.
Это не первый случай, когда работодатель считает, что его бывший сотрудник нарушил интеллектуальные права на программное обеспечение, созданное во время действия контракта с работодателем. Например, в 2019 г. «Лаборатория Касперского» подавала иск к компании «Киберсекьюрити солюшнс», принадлежащей трем ее бывшим сотрудникам. «Лаборатория Касперского» утверждала, что, уволившись, они стали продавать через «Киберсекьюрити солюшнс» программное обеспечение, в котором с большой долей вероятности использовались результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат «Лаборатории Касперского». Истец требовал, чтобы суд признал его исключительные права на компоненты программного обеспечения и обязал ответчика прекратить их коммерческое использование. В сентябре суд ему в этом отказал.