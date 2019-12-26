Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов

Владелец PickPoint выкупит у своего конкурента – Qiwi сеть постаматов Qiwi Box. Об этом «Ведомостям» сообщили представители обеих компаний. Сроки завершения сделки и ее условия они не разглашают, сообщив лишь, что она пройдет в несколько этапов, чтобы клиенты не почувствовали изменений.