Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов
Обогнать лидера этого сегмента, компанию Ozon, ему пока не удается
Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов. Несмотря на то что количество терминалов у сервиса увеличится почти в 2 раза, обогнать лидера рынка, компанию Ozon, ему пока не удается
Владелец PickPoint выкупит у своего конкурента – Qiwi сеть постаматов Qiwi Box. Об этом «Ведомостям» сообщили представители обеих компаний. Сроки завершения сделки и ее условия они не разглашают, сообщив лишь, что она пройдет в несколько этапов, чтобы клиенты не почувствовали изменений.
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