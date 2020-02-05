МТС укрепила широкополосные позиции

Сумма сделки могла составить около 1 млрд руб. с учетом параметров сделки – 51% компании, считает генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Зеленая точка», по нашим расчетам, располагает порядка 150 000 активных абонентов, – уточнил Кусков. – Я отношу компанию к качественным активам, но в последнее время она испытывала сильное давление от «Ростелекома» и NetByNet (принадлежит «Мегафону»)». Кусков уверен, что сделка выгодна «Зеленой точке», но перед МТС теперь стоит задача эффективно включить компанию в свой бизнес. «МТС – не единственный игрок, скупающий региональные активы, так же работает «ЭР-телеком», но «купленные» таким образом абоненты не перекрывают оттока клиентов в компании», – заметил Кусков.