МТС укрепила широкополосные позиции
Телекоммуникационный оператор купил интернет-провайдера ГК «Зеленая точка», он работает в 12 городах России. География присутствия «Зеленой точки» включает в себя Ставрополь, Михайловск, Невинномысск, Элисту, Тамбов, Белгород, Липецк, Уфу, Нефтекамск, Белорецк, Томск и Владивосток.
МТС сообщила о получении контроля над 51% уставного капитала группы компаний «Зеленая точка», она предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в 12 городах России посредством 13 операторов связи под различными брендами. В течение трех лет, согласно условиям опционного соглашения, МТС может выкупить оставшиеся 49%.
Сумма сделки могла составить около 1 млрд руб. с учетом параметров сделки – 51% компании, считает генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Зеленая точка», по нашим расчетам, располагает порядка 150 000 активных абонентов, – уточнил Кусков. – Я отношу компанию к качественным активам, но в последнее время она испытывала сильное давление от «Ростелекома» и NetByNet (принадлежит «Мегафону»)». Кусков уверен, что сделка выгодна «Зеленой точке», но перед МТС теперь стоит задача эффективно включить компанию в свой бизнес. «МТС – не единственный игрок, скупающий региональные активы, так же работает «ЭР-телеком», но «купленные» таким образом абоненты не перекрывают оттока клиентов в компании», – заметил Кусков.
«Фиксированные сервисы, которые МТС предоставляет в более чем двухстах городах России, – важная часть формирующейся пользовательской экосистемы МТС и фундамент для дальнейшего развития конвергенции, комплекса сервисов умного дома и развлекательных продуктов», – отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. Она считает, что приобретение новых активов на региональных рынках присутствия МТС комплементарно новой стратегии развития и выгодно в первую очередь клиентам.