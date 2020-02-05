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«Ростелеком» выбрал поставщиков планшетов для переписи населения

Производители должны быть российские, поэтому устройства обойдутся дороже
Петр Харатьян
«Ростелеком» решил, какие компании станут поставщиками планшетов для всероссийской переписи населения /Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Ростелекома» решил, какие компании станут поставщиками планшетов для всероссийской переписи населения, – это «Байтэрг» и ПК «Аквариус». По словам представителя госоператора, эти компании «Ростелекому» рекомендовал Минпромторг, а контракты с ними будут заключены в ближайшее время.

На вопрос «Ведомостей», почему были рекомендованы именно эти две компании, в Минпромторге ответили, что министерство передало «Ростелекому» информацию обо всех поставщиках планшетов из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, а именно ООО «ПК «Аквариус», ООО «Байтэрг», ООО «Деловой офис» и АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», и что выбор конкретных поставщиков был за «Ростелекомом».

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