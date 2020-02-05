«Ростелеком» выбрал поставщиков планшетов для переписи населения

На вопрос «Ведомостей», почему были рекомендованы именно эти две компании, в Минпромторге ответили, что министерство передало «Ростелекому» информацию обо всех поставщиках планшетов из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, а именно ООО «ПК «Аквариус», ООО «Байтэрг», ООО «Деловой офис» и АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», и что выбор конкретных поставщиков был за «Ростелекомом».