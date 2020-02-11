DARPA объявило конкурс на программное обеспечение для сетей 5G с открытым кодом

Цель исследовательской программы – защищенная сеть пятого поколения к концу 2024 г. Работа разделена на три этапа: два по 18 месяцев и один 12 месяцев. Финансирование пока не определено и зависит от качества полученных предложений от разработчиков и свободных денег, пишет DARPA. Срок подачи заявок – 17 марта.