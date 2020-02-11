DARPA объявило конкурс на программное обеспечение для сетей 5G с открытым кодом
Оборудование с этими программами составит конкуренцию продукции Huawei, Nokia и Ericsson
Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) объявило у себя на сайте, что начинает Open Programmable Secure 5G (OPS 5G) – разработку защищенных сетей пятого и последующих поколений связи на программном обеспечении с открытым исходным кодом.
Цель исследовательской программы – защищенная сеть пятого поколения к концу 2024 г. Работа разделена на три этапа: два по 18 месяцев и один 12 месяцев. Финансирование пока не определено и зависит от качества полученных предложений от разработчиков и свободных денег, пишет DARPA. Срок подачи заявок – 17 марта.
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