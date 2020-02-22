Белорусский инвестфонд Zubr Capital получил долю в российском финтехе

Белорусский инвестиционный фонд Zubr Capital купил долю в компании Myfin Group. Ей принадлежат второй и третий по популярности финансовые маркетплейсы в России bankiros.ru и mainfin.ru, а также крупнейший в Белоруссии финтех-портал Myfin.by. Агрегатор финансовых услуг, или финансовый маркетплейс, – это онлайн-ресурс, на котором систематизирована информация о различных банковских продуктах. Через портал посетитель может, например, рассчитать процент по кредиту или оформить банковскую карту.