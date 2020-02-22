Белорусский инвестфонд Zubr Capital получил долю в российском финтехе
Белорусский инвестиционный фонд Zubr Capital купил долю в компании Myfin Group. Ей принадлежат второй и третий по популярности финансовые маркетплейсы в России bankiros.ru и mainfin.ru, а также крупнейший в Белоруссии финтех-портал Myfin.by. Агрегатор финансовых услуг, или финансовый маркетплейс, – это онлайн-ресурс, на котором систематизирована информация о различных банковских продуктах. Через портал посетитель может, например, рассчитать процент по кредиту или оформить банковскую карту.
Представители фонда и компании подтвердили факт заключения сделки, однако отказались раскрыть ее параметры. Человек, близкий к Myfin Group, знает, что Zubr Capital мог получить долю в 35–40% от компании. Стоимость всей компании Myfin Group достигает $30–40 млн, считает инвестиционный директор DaVinci Capital Денис Ефремов, а значит, сумма сделки могла составить от $10 до 15 млн. По словам представителя Myfin Group, более $5 млн из полученных денег компания потратит на развитие ИТ-платформы.
Myfin.by – единственный подобный агрегатор на белорусском рынке финтеха. Ежемесячно этот портал посещают около 4,4 млн человек. Портал Similarweb оценивает его ежемесячный трафик в 6 млн посещений. Оборот всего белорусского финтех-рынка в 2019 г. составил около $20 млн, знает инвестиционный директор Zubr Capital Андрей Филон: это вдвое больше, чем годом ранее. Росту рынка способствует распространение технологий OpenAPI, то есть открытого интерфейса приложений, для которых разработчики могут создавать новые сервисы, объясняет он.
Российский финтех-рынок намного более развит. Его оборот составляет порядка $1 млрд, и на него приходится до 75% выручки Myfin Group, знает Филон. Наибольший вклад в оборот российского финтеха делают сервисы электронных небанковских платежей, например Qiwi, но оценить размер этого рынка традиционными методами нельзя, уточняет инвестиционный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
В России Myfin Group владеет двумя медиаактивами – bankiros.ru и mainfin.ru с общей месячной посещаемостью более 4,1 млн человек (3,4 млн и 0,7 млн соответственно). Ближайший конкурент этих сервисов в России – сайт banki.ru. Он самый посещаемый в своей категории: по данным «Яндекс.Радара», ежемесячная аудитория этого портала составляет порядка 9 млн человек. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка banki.ru составила 1 млрд руб. по итогам 2018 г.