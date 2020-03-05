Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Документ был опубликован на портале Courtlistener, первым на него обратило внимание издание CoinDesk.
Абызов провел операцию через фонд Batios Holdings Limited, вложив $20 млн. Экс-министр с марта 2019 г. находится в СИЗО. Следствие считает, что он в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Абызов вину не признает.
Также, по данным SEC, в проект Дурова вложились миллиардеры Роман Абрамович ($10 млн через фонд Norma Investments Limited) и Михаил Гуцериев ($15 млн через Larnabel Ventures), а также генеральный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марселек ($7 млн).
О том, что Абрамович инвестировал средства на развитие блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram, «Ведомости» узнали еще в феврале 2018 г., но сумма вложений не была известна. Тогда Дуров отчитался перед SEC о привлечении $850 млн от 81 инвестора. Имена инвесторов в документе не назывались. О своем участии в проекте тогда открыто объявили сооснователь Qiwi Сергей Солонин (вложил $17 млн) и сооснователь «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили ($10 млн).
Об инвестициях Абрамовича «Ведомостям» рассказывали источники, знакомые с менеджерами предпринимателя, и человек, знакомый с крупными участниками ICO. Последний слышал, что предприниматель мог вложить в TON $300 млн. Два других собеседника «Ведомостей» отмечали, что Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дурова.
В октябре прошлого года SEC подала иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Он не был, считают в SEC, зарегистрирован как выпуск ценных бумаг. Основатель Telegram Павел Дуров предложил вернуть инвесторам деньги, однако те согласились подождать. В итоге запуск блокчейн-платформы был перенесен на весну 2020 г.