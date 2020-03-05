Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова

О том, что Абрамович инвестировал средства на развитие блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram, «Ведомости» узнали еще в феврале 2018 г., но сумма вложений не была известна. Тогда Дуров отчитался перед SEC о привлечении $850 млн от 81 инвестора. Имена инвесторов в документе не назывались. О своем участии в проекте тогда открыто объявили сооснователь Qiwi Сергей Солонин (вложил $17 млн) и сооснователь «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили ($10 млн).