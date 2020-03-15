Как Стив Джобс заполучил Siri

В 2016 г. Даг Киттлаус был в отличной форме. Лыжи, баскетбол, марафоны, тяжелая атлетика, здоровое питание – да, он недавно прошел олимпийскую дистанцию триатлона и чувствовал себя на пике формы! Вот только жена пилила: мол, он уже пять лет не проходил диспансеризацию, пора навестить доктора. Киттлаус сдался и пошел в поликлинику. На томографе ему должны были проверить сердце. Но случайно сделали срез поджелудочной железы – а в ней была опухоль размером с лимон. По иронии судьбы – того же самого типа, который диагностировали у Джобса: примитивная нейроэктодермальная. Надо сказать, что Киттлаус как раз работал в Apple, когда скончался Джобс.