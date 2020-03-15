Как Стив Джобс заполучил Siri
Siri запустила моду на голосовых помощников по всему миру: Alexa (Amazon), Алиса («Яндекс»), Маруся (Mail.ru Group), Google Assistant, Олег («Тинькофф банк»). Мало кто знает, что Siri – одно из немногих исключений в практике Apple, когда продукт разработан не командой Стива Джобса. Он купил ее за $200 млн, сделав ее создателей мультимиллионерами. Но двое из них вскоре разочаровались в Apple и создали голосового помощника для телефонов Samsung. Третий же создатель Siri вовсю бьет в набат, предупреждая, что... собственное его детище представляет опасность.
Сколько будет два плюс два
В 2016 г. Даг Киттлаус был в отличной форме. Лыжи, баскетбол, марафоны, тяжелая атлетика, здоровое питание – да, он недавно прошел олимпийскую дистанцию триатлона и чувствовал себя на пике формы! Вот только жена пилила: мол, он уже пять лет не проходил диспансеризацию, пора навестить доктора. Киттлаус сдался и пошел в поликлинику. На томографе ему должны были проверить сердце. Но случайно сделали срез поджелудочной железы – а в ней была опухоль размером с лимон. По иронии судьбы – того же самого типа, который диагностировали у Джобса: примитивная нейроэктодермальная. Надо сказать, что Киттлаус как раз работал в Apple, когда скончался Джобс.
Киттлаусу повезло: его опухоль при раннем обнаружении хорошо поддавалась лечению. «[Не пойди я обследоваться], был бы уже мертвецом», – признался он недавно. Он лишился половины поджелудочной, а также селезенки и желчного пузыря, но вернулся к жене и семерым детям. По иронии судьбы одну из медсестер, ухаживавших за ним после операции, звали Сири.
Но чтобы это имя стало знакомо фанатам iPhone, а следом и всему миру, Киттлаусу пришлось пройти длинный путь.