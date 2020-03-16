Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Сроки предустановки российского софта не изменятся

На его обязательном появлении в электронных устройствах настаивает ФАС
Денис Сивичев Валерий Кодачигов
Максим Стулов / Ведомости

Предустановка российского программного обеспечения (ПО) на потребительскую электронику начнется, как и планировалось, с 1 июля – отсрочки не будет. Об этом на рабочей встрече с вендорами и ритейлерами заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, рассказали «Ведомостям» два ее участника.

Более того: если раньше речь шла о том, что со второго полугодия российское ПО обязательно только для смартфонов, то теперь ФАС задумалась о расширении номенклатуры устройств, утверждают участники совещания.

Вопрос о поэтапном введении требований еще окончательно не решен, передает пресс-служба ФАС слова Голомолзина. Межведомственные разногласия о постановлении правительства со сроками начала предустановки минимальны, говорит он, ФАС в ближайшее время планирует направить документ в Минэкономразвития и Минюст и до конца марта внести в правительство.

По словам собеседников «Ведомостей», вопрос о предустановке ФАС будет обсуждать с представителями Минкомсвязи и Роспотребнадзора. Их представители отказались от комментариев. 

Вы видите 36% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.