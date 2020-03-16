Сроки предустановки российского софта не изменятся
Предустановка российского программного обеспечения (ПО) на потребительскую электронику начнется, как и планировалось, с 1 июля – отсрочки не будет. Об этом на рабочей встрече с вендорами и ритейлерами заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, рассказали «Ведомостям» два ее участника.
Более того: если раньше речь шла о том, что со второго полугодия российское ПО обязательно только для смартфонов, то теперь ФАС задумалась о расширении номенклатуры устройств, утверждают участники совещания.
Вопрос о поэтапном введении требований еще окончательно не решен, передает пресс-служба ФАС слова Голомолзина. Межведомственные разногласия о постановлении правительства со сроками начала предустановки минимальны, говорит он, ФАС в ближайшее время планирует направить документ в Минэкономразвития и Минюст и до конца марта внести в правительство.
По словам собеседников «Ведомостей», вопрос о предустановке ФАС будет обсуждать с представителями Минкомсвязи и Роспотребнадзора. Их представители отказались от комментариев.