Сроки предустановки российского софта не изменятся

Вопрос о поэтапном введении требований еще окончательно не решен, передает пресс-служба ФАС слова Голомолзина. Межведомственные разногласия о постановлении правительства со сроками начала предустановки минимальны, говорит он, ФАС в ближайшее время планирует направить документ в Минэкономразвития и Минюст и до конца марта внести в правительство.