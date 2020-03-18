Гендиректор «Т-платформ» переведен под домашний арест
Основатель и гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко и бывший руководитель управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Александр Александров решением Мосгорсуда переведены под домашний арест. Новая мера пресечения будет действовать до 24 июня. Информация опубликована на официальном портале Мосгорсуда. Ходатайство обвинения в продлении содержания под стражей было отклонено.
Опанасенко и Александров были задержаны в марте 2019 г. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении контракта на поставку МВД компьютеров. Следственный комитет России оценил возможный ущерб государству примерно в 300 млн руб. Предприниматель и бывший сотрудник МВД провели под стражей год, но их вина так и не была доказана.
В феврале 2020 г. с подсудимых сняли обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и предъявили обвинение в мошенничестве.
Перевод Опанасенко и Александрова под домашний арест логичен, считает адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Илья Красилов, так как заключение под стражу при обвинении по этой статье применяют лишь в случаях, если не установлена личность, подсудимый не имеет постоянного места проживания, а также если он скрывался или нарушал ранее избранную меру пресечения. В остальных случаях, знает Красилов, заключение под стражу по указанной статье не применяется без доказательства вины.
Финансовое положение компании с момента ареста Опанасенко значительно ухудшилось, рассказывал в декабре прошлого года его представитель. Компании не хватало оборотных средств, она не могла получить банковские гарантии для участия в госконкурсах.
В августе 2019 г. ФНС подала заявление о признании «Т-платформ» банкротом. Размер требований не раскрывался. Суд принял заявление в сентябре, но его рассмотрение откладывалось несколько раз. Правительство в декабре обсуждало меры финансового оздоровления «Т-платформ». Как один из вариантов рассматривалась передача 100% «Т-платформ» «дочке» ВЭБа «НМ-теху», говорил представитель «Т-платформ».
Перевод Опанасенко под домашний арест не даст ему возможности участвовать в операционной деятельности компании «Т-платформы», сообщил представитель предпринимателя.