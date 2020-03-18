Гендиректор «Т-платформ» переведен под домашний арест

Перевод Опанасенко и Александрова под домашний арест логичен, считает адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Илья Красилов, так как заключение под стражу при обвинении по этой статье применяют лишь в случаях, если не установлена личность, подсудимый не имеет постоянного места проживания, а также если он скрывался или нарушал ранее избранную меру пресечения. В остальных случаях, знает Красилов, заключение под стражу по указанной статье не применяется без доказательства вины.